Il Fiorenzuola si rinforza con Mata

Il centrocampista italo-albanese arriva dal Terre di Castelli

Redazione Online
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Il Fiorenzuola ha ufficializzato l'acquisito di Asan Mata, che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno. Centrocampista mancino italo-albanese classe 2003, arriva dal Terre di Castelli, formazione con cui ha iniziato il Campionato di Eccellenza, realizzando 5 reti e fornendo 5 assist nella prima metà di stagione.
Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, il nuovo innesto rossonero vanta inoltre 12 presenze complessive tra Under 19 e Under 17 della Nazionale albanese. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Potenza (Lega Pro), Ciliverghe e Cittadella Vis Modena (Serie D). Rossoneri che domani inizieranno il girone di ritorno sul campo del Corticella.

