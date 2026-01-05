Il Fiorenzuola si rinforza con Mata

Il Fiorenzuola ha ufficializzato l'acquisito di Asan Mata, che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno. Centrocampista mancino italo-albanese classe 2003, arriva dal Terre di Castelli, formazione con cui ha iniziato il Campionato di Eccellenza, realizzando 5 reti e fornendo 5 assist nella prima metà di stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, il nuovo innesto rossonero vanta inoltre 12 presenze complessive tra Under 19 e Under 17 della Nazionale albanese. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Potenza (Lega Pro), Ciliverghe e Cittadella Vis Modena (Serie D). Rossoneri che domani inizieranno il girone di ritorno sul campo del Corticella.