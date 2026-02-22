Il Nibbiano non fa sconti al Candia, il Fiorenzuola risponde nel derby

E’ un duello a tutta velocità. Nibbiano e Fiorenzuola proseguono la loro corsa verso lo “scudetto” con le ennesime vittorie, questa volta ottenute al cospetto di due piacentine. La capolista di mister Luca Rastelli ha piegato la Bobbiese grazie alla rete nel corso della ripresa di Hasanaj, ma i neroverdi al Candia hanno venduto carissima la pelle, costringendo i valitdonesi a un surplus di energie per mettere le mani sui tre punti. In attesa del recupero di mercoledì prossimo con la Vianese, il Nibbiano resta a +1 sul Fiorenzuola, a sua volta vittorioso al Pavesi sulla Pontenurese: nel primo tempo, è stato Mata a firmare il vantaggio poi Iori ha siglato nella ripresa il 2-0 che è la quinta vittoria consecutiva. Prosegue il momento nerissimo dell’Agazzanese, sconfitto tra le mura amiche dall’Atletic Mutina e ora sempre più lontano dalla zona playoff.

In Promozione, c’è una nuova capolista ed è piacentina: il Gotico Garibaldina schianta per 3-0 a domicilio il Noceto e approfitta della sconfitta di ieri del Montecchio e del turno di riposo del Fornovo. I biancorossi hanno piegato i parmensi con i centri di Tosca, D’Aniello e Visconti: un tris che vale il +2 sul Fornovo. La Castellana Fontana, terza a -3 dalla squadra di Achilli, centra il pari nel finale con la Langhiranese: nel 2-2 conclusivo, a segno Monopoli e Zamble. Pareggiano le due piacentine coinvolte nella lotta promozione: la Spes Borgotrebbia per 0-0 sul campo del San Secondo, al Carpaneto Chero invece non è risultato sufficiente il gol di Mansour, a segno da sei turni di fila, per centrare il colpaccio sul campo della Bagnolese del sempre puntuale Zogu. Per le squadre di Stefanelli e Ferranti, un punto a testa in una domenica in cui le dirette concorrenti sono state tutte sconfitte.

