Il Piace a Imola per riprendere la rincorsa alla vetta
I biancorossi saranno privi di Taugourdeau e di Lordkipanidze, mister Franzini con il dubbio legato al centravanti
Gabriele Faravelli
|46 minuti fa
Mister Arnaldo Franzini (Foto Cavalli)
Conteranno solo i 3 punti per il Piacenza che oggi pomeriggio (ore 15) dovrà giocare in casa dell'Imolese. «Ci siamo già trovati quest'anno in situazioni del genere – le sue parole alla vigilia del match – in cui abbiamo dovuto assolutamente cercare di riprendere il cammino per non perdere le distanze e speriamo che anche questa volta vada come le altre visto che siamo sempre riusciti a rifarci. Ora diventa fondamentale il risultato per stare lì, abbiamo già fatto due scontri diretti nelle prime due giornate del girone di ritorno e nelle prossime arriveranno anche per le altre dirette concorrenti quindi noi dobbiamo essere bravi ad approfittarne, ma prima di tutto pensare a noi per fare bottino pieno già a Imola». Con Taugourdeau squalificato e Lordkipanidze in panchina, ma reduce dall'infortunio di domenica scorsa, si passerà a un 4-3-2-1 che vedrà Ribero in porta protetto da Ciuffo, Sbardella, Martinelli e Bertin in difesa, a centrocampo Campagna, Putzolu e Poledri a sostegno della coppia D'Agostino-Mustacchio che agirà alle spalle di Trombetta.
