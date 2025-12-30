Il Piace è carico: «Non vedevamo l'ora di riprendere»

Nella mente del Piacenza c'è solo il Desenzano. I biancorossi hanno ripreso gli allenamenti al campo della tangenziale in vista della trasferta di domenica prossima, big match che potrà dire molto anche se saremo soltanto alla prima di ritorno. Il clima all'interno dello spogliatoio è di quelli positivi, con tutti già belli carichi, come ha assicurato l'attaccante Mattia Mustacchio: «Avevamo tutti una gran voglia di riprendere ad allenarci insieme, vedo che c'è la volontà di riunirsi dopo aver staccato un po' la spina in questi ultimi giorni, ma la testa è sempre sul grande obiettivo che abbiamo. Sarà un big match, anche se non la gara più importante visto che c'è tutto un girone di ritorno da giocare, ma sicuramente un appuntamento da preparare con tanta attenzione. Sarà diversa dall'andata perché quella era la prima di campionato, ora entrambe le squadre hanno maggiore consapevolezza delle proprie qualità e sarà un match più impegnativo. Adesso si vede inoltre un campionato un po' più definito, entrambe giocheranno con grande attenzione per non perdere terreno».