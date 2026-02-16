Il Piacenza si prepara ai playoff vincendo

Successo anche nell’ultima fatica di regular season e fase playoff che, tra qualche settimana, regalerà al Piacenza femminile la possibilità di giocarsi l’accesso alla Serie C. Il 4-2 rifilato a Modena è ciliegina sulla torta con le biancorosse che chiudono così al primo posto. Modenesi che, al Bertocchi, sono passate in vantaggio con Pellegrino con un gran pallonetto dalla distanza. La squadra di Rizzo centra il pari con Mainardi che approfitta di un appoggio di Pedrini. Il sorpasso, 3’ dopo: Pedrini ruba palla e dalla distanza lascia partire un bolide imprendibile. Nella ripresa, Capelloni fa 3-1 sullo scarico di Mainardi, ma a un quarto d’ora dal termine Cavanna (in sospetto fuorigioco) accorcia le distanze. Ci pensa però Martani a fissare il 4-2, in contropiede imbeccata da Capelloni. Piacenza ai playoff con Sammartinese, Imolese e Modena: ora girone all’italiana, la prima della classe promossa al piano superiore. Prima però spazio alle semifinali di Coppa Italia: il Piacenza scenderà in campo alla Besurica domenica alle 14.30 contro l’Imolese.

Il tabellino

Piacenza: Orlando, Grazio, Garbazza (20’ st Tramelli M:), Pedrini, Mainardi (35’ st Tramelli A.), D’Auria, Cervini (10’ st Capelloni), Piovani (25’ st Bottini), Martani, Di Fresco (1’ st Del Miglio), Amorim. All. Rizzo.

Reti: 25’ pt Pellegrino (M), 33’ pt Mainardi (P), 35’ pt Pedrini (P), 12’ st Capelloni (P), 30’ st Cavandoli (M), 37’ st Martani (P).