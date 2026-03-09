Liberta - Site logo
"Il piccolo Maracanà", martedì sera in Fondazione si parla di calcio d'altri tempi

La presentazione del volume di Giangiacomo Schiavi vedrà la partecipazione dell'ex presidente del Piace, Luigi Loschi e del giornalista Pietro Visconti

Redazione Online
|1 ora fa
Uno degli incontri al Piccolo Maracana
Appuntamento domani sera, martedì 10 marzo, alle 18.30 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 13. Titolo dell’incontro “Il calcio che ci piace: Giangiacono Schiavi presenterà il suo volume “Il piccolo Maracana’”; Luigi Loschi racconterà i decenni trascorsi alla presidenza del Piacenza Calcio; Pietro Visconti le sue come calciatore dilettante, viste con gli occhi del giornalista. Organizza il Panathlon Club Piacenza Primogenita con ingresso libero

