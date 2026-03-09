"Il piccolo Maracanà", martedì sera in Fondazione si parla di calcio d'altri tempi
La presentazione del volume di Giangiacomo Schiavi vedrà la partecipazione dell'ex presidente del Piace, Luigi Loschi e del giornalista Pietro Visconti
Uno degli incontri al Piccolo Maracana
Appuntamento domani sera, martedì 10 marzo, alle 18.30 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 13. Titolo dell’incontro “Il calcio che ci piace: Giangiacono Schiavi presenterà il suo volume “Il piccolo Maracana’”; Luigi Loschi racconterà i decenni trascorsi alla presidenza del Piacenza Calcio; Pietro Visconti le sue come calciatore dilettante, viste con gli occhi del giornalista. Organizza il Panathlon Club Piacenza Primogenita con ingresso libero