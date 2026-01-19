Il super Piacenza e tutti i dilettanti a Zona Calcio
Torna alle 20.30 la trasmissione di Telelibertà: gol, immagini e commenti dalla Serie D alla Terza categoria. Ospite il biancorosso Putzolu
Redazione Online
|2 ore fa
IMOLESE - PIACENZA ( FOTO CAVALLI )
La domenica che ha visto tornare in campo tutte le categorie del calcio piacentino mette in primo piano un Piacenza rinato: i biancorossi hanno espugnato il campo dell'Imolese per 3-0, grazie soprattutto a un tridente offensivo in stato di grazie. Se ne parlerà questa sera in apertura di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio, oltre agli opinionisti, il centrocampista del Piace Tommaso Putzolu.
Nella seconda parte, grande spazio ai campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria, con gol, immagini e commenti per analizzare il fine settimana delle squadre piacentine.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
