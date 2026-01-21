In Spagna una Gas Sales in formato europeo

In meno di un’ora la Gas Sales Bluenergy conquista due set, inciampa nel terzo periodo, per poi rialzarsi e portarsi a casa il primo turno degli ottavi di finale in Cev Cup sbancando Rio Duero Soria per 3-1. Porro e compagni hanno offerto l’ennesima dimostrazione della profondità e del valore del roster biancorosso.

Protagonista della serata è stato anche il nuovo arrivato Daniel Iyegbekedo, schierato titolare dall’inizio alla fine al posto di Joris Seddik, costretto al forfait per un problema alla schiena accusato nell’ultima gara. A impreziosire la prestazione collettiva, la regia sempre lucida di Paolo Porro, la grinta difensiva della coppia di liberi Pace-Loreti e, soprattutto, il talento del trascinatore Alessandro Bovolenta, autore di 20 diagonali efficaci e tre muri imprendibili.

Per la Gas Sales arriva così il sesto successo consecutivo, considerando anche il trionfo in Repubblica Ceca al golden set, al termine di una prova di grande solidità corale che dovrà trovare continuità nella gara di ritorno in programma tra una settimana al PalabancaSport. Prima di tornare a concentrarsi sull’Europa, però, Piacenza è attesa da una sfida cruciale in regular season: sabato la trasferta di Modena sarà già fondamentale.