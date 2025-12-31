La Boxe Piacenza vince il bando, la Salus dice addio a via Alberici
Esito a sorpresa del bando di gara indetto dal Comune di Piacenza per la gestione dell'impianto nel prossimo quinquennio
Corrado Todeschi
|2 ore fa
Da una parte la comprensibile gioia per l'esito del bando di gara favorevole, dall'altra la tremenda amarezza in vista dell'addio alla storica sede. E' stata la Boxe Piacenza del presidente Antonio Orsi ad aggiudicarsi il bando di gara per la gestione del palazzetto dello sport di via Alberici. Un esito a sorpresa vista la lunga militanza della Salus et Virtus all'interno della struttura sportiva. «E' un sogno che si avvera e un traguardo che dedico a mio papà Bruno - ha detto entusiasta Antonio Orsi -. SIamo riusciti a ottenere la gestione per il prossimo quinquennio grazie alla valenza dei nostri progetti che sono volti ad aprire l'impianto al quartiere e alla città intera. Abbiamo in programma anche interventi strutturali che miglioreranno sicuramente un bene che è riferimento per lo sport piacentino. La Salus? Siamo aperti al dialogo e, nonostante la rivalità, siamo disponibili a parlare dell'immediato futuro della società che ha gestito fino ad ora il palazzetto». Incredulità e smarrimento invece per Roberto Alberti, maestro e anima della Salus: «Dopo decenni di lavoro e sacrifici, oltre che risultati, ci ritroviamo in questa condizione - ha detto lo storico maestro piacentino -. Analizzeremo l'esito del bando quando sarà ufficiale e valuteremo il da farsi, oggi è giorno di pura tristezza». Leggi tutto qui