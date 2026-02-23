La domenica nera del Garilli stasera a Zona Calcio
Dalla sconfitta sul campo all'aggressione in tribuna: tutto in primo piano dalle 20.30 su Telelibertà, ospite Zerminiani
Redazione Online
|57 minuti fa
È stata una domenica horror quella vissuta ieri allo stadio Garilli. Il Piacenza calcio ha detto addio alle residue speranze di promozione in Serie C perdendo contro un Pro Palazzolo rimasto in 10 dopo pochi minuti. Ma il peggio è arrivato alla fine, quando la contestazione alla squadra si è trasformata nell'aggressione di due spettatori al figlio del centrocampista biancorosso Antony Taugourdeau. Due temi che saranno in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio, il direttore sportivo del Piace, Carlo Zerminiani.
Nella seconda parte, gol, immagini e commenti dei campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria, con le piacentine sempre più protagoniste, a cominciare dall'entusiasmante volata in Eccellenza tra Nibbiano, Fiorenzuola e Vianese e dal Gotico Garibaldina tornato in vetta in Promozione.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Nella seconda parte, gol, immagini e commenti dei campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria, con le piacentine sempre più protagoniste, a cominciare dall'entusiasmante volata in Eccellenza tra Nibbiano, Fiorenzuola e Vianese e dal Gotico Garibaldina tornato in vetta in Promozione.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Gli articoli più letti della settimana
1.
La notizia del bimbo morto riapre altro dolore «Il mio reclamo all’Ausl fu inascoltato»
2.
Controlli dopo Crans Montana: sette locali inadempienti
3.
Rifiuti, gli sconti non frenano il dissenso. «Bidoncini e vuotature da dimenticare»
4.
Chirurgia estetica e cura dei capelli: la tecnologia rivoluziona il settore