La Gas Sales Bluenergy irrompe alle Final Four. LE FOTO

La Gas Sales Bluenergy farà parte delle magnifiche quattro che si contenderanno la Coppa Italia 2025/2026. E' questo l'esito della gara con Modena andata in scena questa sera, martedì 30 dicembre, al Palabanca: i biancorossi si sono sbarazzati di Modena in quattro set che hanno letteralmente incendiato il Palabanca tutto esaurito. Una grande prova quella offerta dalla squadra di coach Dante Boninfante che, al contrario di altre circostanze, è riuscita a preservare il doppio vantaggio nonostante il tentativo di ritorno in partita dei "canarini" che hanno prolungato il match fino al quarto set. Sugli scudi il solito Gutierrez, ma da sottolineare anche l'ottima prova di Mandiraci e Bovolenta, oltre alla gran serata di Comparoni a muro. Il prossimo 7-8 febbraio, la Gas Sales sarà protagonista alle Final Four di Bologna dove, in semifinale, se la vedrà con Trento che ha eliminato Monza con un secco 3-0. Nell'altra parte di tabellone, già qualificata Rane Verona in attesa di conoscere l'ultima semifinalista che uscirà dal confronto tra Perugia e Civitanova.

GAS SALES BLUENERGY-MODENA VOLLEY 3-1 (25-18 25-22 21-25 25-14)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Comparoni 13, Porro P. 1, Mandiraci 21, Galassi 4, Bovolenta 15, Gutierrez 14, Pace (L), Leon, Seddik, Andringa. Ne: Travica, Bergmann, Loreti (L), Fraleone. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Anzani 5, Buchegger 13, Porro L. 7, Sanguinetti 11, Tizi-Oulaou 3, Davyskiba 5, Perry (L), Massari, Bento 10, Ikhbayri 3, Giraudo, Federici (L). Ne: Mati, Tauletta. All. Giuliani.

Arbitri: Puecher di Padova, Brancati di Città di Castello.

Note: durata set 24’, 29’, 31’ e 27’ per un totale di 111’. Spettatori 2576 per un incasso di 23.385 euro. MVP: Miguel Gutierrez. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 15, ace 7, muri punto 12, errori in attacco 5, ricezione 30% (15% perfetta), attacco 53%. Valsa Group Modena: battute sbagliate 19, ace 4, muri punto 6, errori in attacco 7, ricezione 34% (12% perfetta), attacco 47%.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI