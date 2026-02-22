La Gas Sales con i campioni d'Italia al Palabanca

Ventunesima giornata, decima e penultima del girone di ritorno, del campionato di SuperLega e Gas Sales Bluenergy chiude i propri impegni casalinghi della Regular Season oggi, domenica 22 febbraio (ore 18.00 diretta Rai Sport), al PalbancaSport, avversari i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino. Biglietteria aperta dalle ore 17.00 per il ritiro dei biglietti prenotati, si va verso il sold out, restano disponibili pochissimi biglietti.

Reduce dalla qualificazione ai quarti della Cev Cup, Piacenza ha nel mirino il miglior posizionamento possibile in classifica in vista dell’inizio dei playoff. I biancorossi occupano in graduatoria la quinta posizione ad un punto dalla quarta piazza occupata da Modena e con cinque lunghezze di vantaggio sulla sesta piazza occupata da Civitanova.

Francesco Comparoni: (centrale Gas Sales Volley Bluenergy Piacenza): “Ci attende una partita sicuramente difficile, brucia ancora tanto la sconfitta al tie break nella semifinale di Coppa Italia e la voglia di tutti noi è quella di rifarci. Sia noi che Trento veniamo da un turno infrasettimanale di coppa ma giocare certe partite dà tanta carica. Credo che sarà una bella partita, i dettagli faranno la differenza. Ci si avvicina al momento clou della stagione, vogliamo cercare la migliore posizione sulla griglia dei playoff".

L’avversario Itas Trentino

Dall’altra parte della rete c’è la squadra Campione d’Italia Itas Trentino, in questa stagione al via con diverse novità. Le due squadre si sono affrontate il 7 febbraio a Bologna in semifinale di Coppa Italia e i dolomitici si sono imposti al tie break. Nuova la guida tecnica, l’argentino Marcelo Mendez, al debutto nel nostro campionato, nuovi anche due tasselli dello starting six, entrambi prelevati in estate da Cisterna: l’opposto francese Theo Faure e lo schiacciatore spagnolo Jordi Ramon. Da poche settimane ha recuperato Daniele Lavia dopo il lungo stop per l’infortunio capitatogli durante l’estate con la Nazionale. Fermo ai box per infortunio, invece, l’altro nazionale Alessandro Michieletto. I punti fermi rispondono al nome di capitan Riccardo Sbertoli, Gabriele Laurenzano, Flavio Bela Bartha, la rosa è stata rinforzata anche dall’arrivo del centrale tedesco Simon Torwie e dalla conferma di Gabi Garcia.