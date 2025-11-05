La Gas Sales fa squadra anche con Confesercenti

Nel pomeriggio di oggi, presso la sede della Confesercenti di Piacenza, è stata presentata ufficialmente la convezione tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Confesercenti.

L’importante iniziativa mira a promuovere lo sport e il commercio locale, creando opportunità di crescita e visibilità per entrambe le realtà.

L'evento ha visto la partecipazione, al tavolo dei relatori, di Nicolò Maserati (presidente Confesercenti di Piacenza), Fabrizio Samuelli (direttore Confesercenti di Piacenza), Hristo Zlatanov (direttore generale Gas Sales Bluenergy) e Alfredo de Martini (direzione commerciale Gas Sales Bluenergy).

La convenzione prevede una serie di collaborazioni che offriranno vantaggi reciproci, tra cui sconti per i tesserati e familiari di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza presso le attività commerciali associate a Confesercenti e sconti per gli associati a Confesercenti per assistere alle gare della squadra, per acquistare prodotti del Merchandising di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e sconti per partecipare ai summer camp organizzati dalla Società Biancorossa.

Durante la conferenza, Hristo Zlatanov ha sottolineato l’importanza di “fare squadra per promuovere sempre di più il territorio piacentino” e ha dichiarato che “Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è entusiasta di questa collaborazione con Confesercenti che non solo sostiene i nostri atleti, ma rafforza anche il legame tra sport e commercio nella nostra comunità. Il nostro obiettivo è essere sempre di più vicini al territorio e speriamo che questo fare squadra sia ben percepita dagli associati di Confesercenti e dai nostri tifosi”.

Il presidente Nicolò Maserati, nel sottolineare l’importanza “di questo accordo che porterà benefici a tutti”, ha aggiunto che “è il primo passo di un percorso che abbiamo intenzione di fare a fianco della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza”.

Il direttore Fabrizio Samuelli ha dichiarato che “avere una squadra con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sul territorio è un patrimonio e lo sport è importante per il territorio perché porta anche turismo” e ha sottolineato che “questo accordo è per noi strategico” e ha concluso dicendo che “vogliamo fare dei point per avvicinare anche presso i nostri associati per avvicinare sempre più la gente alla pallavolo, questo è solo l’inizio di un percorso”.

Alfredo de Martini, nel sottolineare quanto sia “importante fare rete sul territorio e che questa convenzione va in questa direzione”, ha puntualizzato che “riteniamo che avere dei point sul territorio sia una bella vetrina, un presidio che possa veicolare tutte quelle che sono le opportunità di entrambi gli interlocutori”.