La Gelobike sfonda quota 100
Successo per il tradizionale giro dell'Epifania in mountain bike a Carpaneto
Luca Ziliani
|2 ore fa
Uno spettacolare passaggio della Gelobike 2026 (Facebook: Gruppo MTB "Le Gazzelle del Vezzeno")
Più di 100 partecipanti (105 per la precisione) hanno animato l’edizione 2026 della Gelobike, appuntamento cicloturistico di mountain bike andato in scena come da tradizione nel giorno dell’Epifania a Carpaneto con l’organizzazione del Team Perini e dell’associazione “Le Gazzelle del Vezzeno” sotto l’egida dell’Acsi ciclismo piacentina. Il giro fuoristrada in sella ha salutato le colline della zona con una pedalata di circa 40 chilometri. «Abbiamo raggiunto - commenta l’ex professionista carpanetese Giancarlo Perini - un bel numero di presenze, ormai consolidato dopo la pandemia, mentre prima del Covid i numeri erano ancora maggiori ma sappiamo bene come il calo sia stato a 360 gradi anche nelle manifestazioni agonistiche. Nonostante il freddo (siamo partiti con due gradi sottozero) in tanti hanno partecipato e il giro è piaciuto molto a tutti i presenti». Quindi guarda avanti. «Il Giancarlo Perini Bike Festival, giunto alla terza edizione, al 99% si svolgerà a Carpaneto il 7 giugno: pensavo al 25 maggio, ma facendo parte del Circuito Randonnée bisogna tener conto anche delle varie concomitanze. L’anno scorso abbiamo avuto la partecipazione di 500 appassionati in sella».