La prima vittoria costa la barba di mister Subacchi
Simpatico siparietto post gara dopo il sorprendente successo della Pontolliese Under 21, proprio nel derby con l'Atletico
Redazione Online
|1 ora fa
Ha lasciato strascichi importanti la sorprendente vittoria della Pontolliese Under 21 nel derby con l’Atletico, valido per il campionato di Terza Categoria. Il primo successo stagionale della squadra bianconera infatti, è stato ovviamente celebrato nel lungo post gara, ma soprattutto mister Cristian Subacchi ha evidentemente tenuto fede a un “fioretto” legato proprio al trionfo di domenica scorsa: alcuni suoi uomini di sono improvvisati coiffeur e hanno operato un’applauditissima rasatura della barba del tecnico. «Ci tenevo tanto alla mia barba, ma non potevo sottrarmi» ha scherzato nel post partita il mister che è stato imitato in questo siparietto anche da alcuni suoi giocatori, freschi di prima gioia stagionale. Un pizzico di leggerezza dopo giorni pesanti per il calcio, e non solo quello piacentino, costellato da episodi discutibili, tensione e anche violenze.