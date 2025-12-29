La Winter Cup finisce a Varese

Varese Basketball conquista l’edizione 2025 della Winter Cup, la manifestazione di tre giorni organizzata da Bakery Basket Club Piacenza Young, che ha visto impegnate alcune delle migliori squadre Under 15 del Nord Italia. Vittoria netta, quella dei varesini nella finale di ieri al PalaFranzanti contro Blu Orobica Bergamo: finisce 96-70, con i biancorossi trascinati dai 40 punti di Mantovani.

Alla fine di una tre giorni ricca di partite di ottimo livello, il podio è completato da Petrarca Padova, che ha avuto la meglio 82-65 su Modena Basket nella finalina.

Buon quinto posto per i padroni di casa di Piacenza Young, capaci di rimontare su Stings Mantova in mattinata (74-62).

Settima piazza invece per Crocetta Torino: 66-61 su Basket 2000 Reggio Emilia.

Risultati e tabellini delle finali

Finale 1/2 posto: Blu Orobica Bergamo-Varese Basketball 70-96 (17-25, 25-31, 11-23, 17-17)

Blu Orobica Bergamo: Bianchetti 4, Leoni 2, Bongiovanni 2, Magnano, Ngom 7, Sala 2, Acquarone 11, Brevi 16, Cortinovis, Sabbioni 6, Lo Giudice 19.

Varese Basketball: Varese: Carannante 13, Mantovani 40, Chiarello 2, Foglia 7, Spinaci, De Luliis 14, Vorfi 10, Begnis, Salvio 6, Frediani 2, Villa, Schirripa 2.

Finale 3/4 posto: Petrarca Padova-Modena Basket 82-65 (23-16, 20-22, 22-10, 17-17)

Petrarca Padova: Apostoli 23, Ferreira 9, Gabaldo 5, Giannuzzi 8, Lotto 2, Manueratti 2, Paccagnella 8, Pertile E. 2, Pertile G. 4, Tommasi 19.

Modena Basket: Cesana 23, Clopotaru 2, Compagnoni 1, Dallargine, Fracassini 21, Grato Mussini 7, Galletti, Gjecaj, Incerti Fontanesi 3, Parenti 6, Rovati 2.

Finale 5/6 posto: Piacenza Young-Stings Mantova 74-62 (17-15, 14-18, 20-16, 23-13)

Piacenza Young: Annoni 11, Sverzellati 3, Accettura 7, Cazzamali 10, Solari 5, Passerini 6, Accorsi 17, Padrini 6, Pizzo 4, Di Benedetto, Cedeno 5, Ferrari.

Stings Mantova: Arvani, Frutti 2, Verzola 13, Antonelli 2, Mossini 2, Sarmiento 4, Nonfarmale 4, Violetta 12, Bertoletti 8, Xhelilaj, Lucchini 4, Zaniboni 4, Bignotti, Gadda 7.

Finale 7/8 posto: Crocetta Torino-Basket 2000 Reggio Emilia 66-61 (18-16, 17-7, 10-18, 21-20)

Crocetta Torino: Sciortino 23, Pappelli, Ferioli 7, Monferrato 5, Pucci 4, Cossa 11, Gaia 4, Puddu 4, Rainelli 3, Malacrino 5.

Basket 2000 Reggio Emilia: Ghetivu 15, Giovanardi 3, Busani 5, Braglia, Pocaforza 4, Togninelli, Borghi, Bertani 18, Corghi 1, Chorgoliani 15, Bignardi.