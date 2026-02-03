Liberta - Site logo
Lanci subito d'oro, super Atletica 5 Cerchi

Primi posti per Agata Gremi, Norberto Fontana e Daniele Cighetti in provincia di Savona

Redazione Online
|1 ora fa
Lanci subito d'oro, super Atletica 5 Cerchi
1 MIN DI LETTURA
Grande esordio stagionale per gli atleti che compongono il settore lanci dell'Atletica 5 Cerchi. Oro per Agata Gremi nel lancio del martello e per Norberto Fontana nel giavellotto (entrambi Assoluti) e per Daniele Cighetti nel giavellotto (Under 23). I ragazzi allenati da Lorenzo Garganaese hanno contribuito al ricco bottino della società bluarancio al Trofeo Invernale andato in scena a Boissano, nel Savonese. Fine settimana ricchissimo di soddisfazioni per gli atleti piacentini.
Leggi qui l'articolo completo con tutti i risultati. 

