L'Assigeco sbanca a Desio, vetta a -4

Pronto riscatto dell’Assigeco nel campionato di Serie B. I biancorossoblù dominano sul campo della Rimadesio e, complice il ko della Elachem Vigevano, si riportano a -4 dalla vetta. Reduce dalla esaltante vittoria di Vicenza ma anche dall’inopinato e successivo ko casalingo contro il Casale Monferrato penultimo della classe, l’Assigeco era chiamata ieri sera al riscatto sul difficile campo di Desio. Sul campo brianzolo, la squadra di Simone Lottici ha giocato un match zeppo di chiaroscuri e ha dovuto vincere il match due volte: una prima con il parzialone che l’ha portata a condurre di 20 al 25’ e poi, dopo la rimonta dei padroni di casa (fermatasi a -6 a 8’ dalla fine), con l’allungo che le ha permesso di vincere col punteggio di 81-72.

RIMADESIO 72

ASSIGECO PIACENZA 81

(13-16, 28-38, 50-60)

RIMADESIO: Di Bonito, Leoni, Tornari, Mazzoleni 13, Trezzi, Tarallo 7, Bartninkas 9, Giarelli 5, Munari 5, Conte 18, Spinelli 8, Elli 7. Coach: Daniele Quilici.

ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Fiorillo 5, Pepper 15, Criconia 2, Anaekwe 14, Sarmiento, Poggi 9, Valesin 6, Mazzucchelli 7, Ferraro 8, Calbini 15. Coach: Simone Lottici.