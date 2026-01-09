L'attaccante Raul Asencio si allena con il Piace

Da oggi è aggregato al Piacenza l’attaccante spagnolo Raul Asencio, svincolato: nelle prossime settimane continuerà ad allenarsi per ritrovare la condizione atletica, dopo un periodo di inattività. Nel frattempo si valuterà il suo tesseramento. Asencio è un centravanti di 27 anni, alto 187 centimetri, molto forte fisicamente, anche se non è un super-bomber: il suo massimo bottino stagionale è di 7 reti in Serie B. La scorsa stagione al Novara e prima ancora a Cittadella, Casertana, Potenza, Lecce, Genoa, Spal, Pescara, Cosenza, Benevento e Avellino, sempre tra Cadetteria e Serie C. Era arrivato giovanissimo in Italia, nel settore giovanile del Genoa.