Le fughe in vetta di Nibbiano e Gotico a Zona Calcio
Gli appassionanti campionati di Eccellenza e Promozione in primo piano su Telelibertà a partire dalle 20.30
Redazione Online
|1 ora fa
Con la Serie D e quindi il Piacenza fermi per la pausa imposta dal torneo di Viareggio, gli appassionati piacentini si sono goduti una grande domenica sui campi dall'Eccellenza alla Terza categoria. Su tutte, la sfida tra Fiorenzuola e Nibbiano, con la vittoria del valtidonesi che ha di fatto deciso il campionato di Eccellenza: i biancazzurri guidano ora con 9 punti di vantaggio sulla Vianese e sette gare dal termine.
Non meno entusiasmante la Promozione: il Gotico Garibaldina ha battuto 3-0 la Spes nel derby tra piacentine e ora comanda con tre lunghezze sulla Castellana Fontana, ieri ferma per il turno di riposo.
In Prima categoria, continua la bagarre, visto che lo Ziano capolista è stato bloccato sullo 0-0 e adesso le prime cinque sono racchiuse in soli tre punti.
E poi gol, immagini e commenti anche per Seconda e Terza categoria, con i Samurai che hanno ripreso la marcia trionfale contro l'ottima Virtus Piacenza.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
