Le mitiche figurine Calciatori Panini sbarcano a Palazzo Gotico

Il fascino immortale delle figurine Panini sbarca a Piacenza con trenta album e migliaia di “esemplari” dedicate però solo ai Mondiali di calcio, da Mexico 1970 a Brasile 2014 con una “fuga” negli Europei 2020 per celebrare la vittoria dell’Italia. La mostra “Nel blu dipinto di Azzurro” - inaugurata da sindaco e assessori - resterà aperta fino al 17 novembre, ogni giorno dalle 10 alle 18 nel salone monumentale di Palazzo Gotico. Ma anche con quattro eventi celebrativi, il primo giovedì 6 novembre dedicato alle “Donne alla riscossa” con le ex calciatrici Betty Bavagnoli e Luciana Meles, la pugile Hasna Bouyij e la rugbista Erika Morri.