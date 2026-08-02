L'Inter U20 rimonta il Piacenza in amichevole al Garilli

Amichevole di lusso per il Piacenza, che esce sconfitto per 2-1 al Garilli contro l'Inter Under 20. Buon primo tempo per la squadra di Franzini e meritatamente avanti con il solito Mustacchio, ma con una rete per tempo i giovani avversari ribaltano il risultato. Partita che inizia con il minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi. Piacenza che ci mette poco a trovare il vantaggio, dopo soli 4 minuti Mustacchio scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e batte Lleshi sul primo palo. Biancorossi che hanno il controllo del gioco, buona occasione con Fofana che fa da torre per Putzolu, colpo di testa alto di poco. Altro colpo di testa poco dopo, stavolta di Raffini che chiama Lleshi alla grande parata. I giovani avversari sembrano in difficoltà, ma basta un lampo per il pareggio: arriva da Virtuani, che da fuori area scaglia un destro potente e angolato sul quale Versari non può fare nulla. Inter che ci prende gusto, calcio di punizione di La Torre di poco a lato, poi altra conclusione pericolosa di Sorino. Proprio all'ultimo secondo del primo tempo altro colpo di testa di Putzolu respinto da Lleshi, il pallone sembrava aver varcato la linea di porta ma il guardalinee è di diverso avviso. Girandola di cambi nella ripresa, Franzini passa prima al 4-4-2 e poi al 4-2-3-1, ma è l'Inter ad andare in gol grazie a Sorino che scappa sulla sinistra e lascia partire un diagonale che si infila sul secondo palo. Il Piacenza ci prova fino alla fine, l'Inter rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Kartelo ma l'ultima emozione è il tiro di Tremolada parato da Lleshi.

PIACENZA 1

INTER UNDER 20 2

Piacenza (4-3-3): Versari; Abbondanza, Milani, Bakayoko, Mazzantini; Fofana, Putzolu, Panaioli; Mustacchio, Raffini, Sereni. Entrati: Lucino, Ferri, Capelli, Tremolada, Trombetta, Bassanini, Barba, Bandini, Olivari. All. Franzini.

Inter Under 20: Lleshi, Ballo, Peletti, Evangeista, La Torre, Puricelli, Moranduzzo, Vukoje, Vukaj, Virtuani, Sorino. Entrati: Lissi, Mackiewicz, Kartelo, D'Agostino, Gjeci, Maghlout, Fasana. All. Bigica.

Reti: 4' pt Mustacchio (P), 34' pt Virtuani (I), 25' st Sorino (I).

Arbitro: De Luca (Piacenza), assistenti Calzolari (Parma) e Fiore (Piacenza). Spettatori: 419