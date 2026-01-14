Lo Presti guida una spedizione da applausi

Grande domenica per l'Atletica 5 Cerchi, che al PalaLottici di Parma raccoglie risultati di assoluto rilievo nelle prime gare indoor del 2026 confermando la solidità di un settore salti in continua crescita e la qualità del lavoro svolto sul gruppo giovanile.

A prendersi la scena è Riccardo Lo Presti, autore di una gara di salto in alto semplicemente impeccabile: il giovane atleta blu-arancio porta il proprio primato personale a 1,92 metri al termine di una perfetta gara di gestione, chiudendo terzo tra gli Juniores e fermandosi a soli 3 centimetri dal minimo di qualificazione per i Campionati Italiani Under 20. La giornata dell’Atletica 5 Cerchi è stata impreziosita da una serie di buone prestazioni condite da medaglie: nel salto in lungo maschile il coetaneo Francesco Terzoni conquista l’argento con 6,66 metri, seconda miglior prestazione della carriera, mentre nell’asta Edoardo Fontana sale fino a 4,45 metri, centrando anch’egli la medaglia d’argento. Buone indicazioni anche dal settore femminile: nel salto in lungo Alice Pansini atterra a 4,99 m, seguita da Matilde Tivegna con 4,66 m ed Erika Pagani con 4,39 m. Sui 400 metri, segnali incoraggianti dalle tre allieve: argento per Mila Santi (classe 2009) con 1’03”27, Lucia Rossetti migliora il proprio primato indoor di oltre quattro secondi correndo in 1’07”91, mentre la 2010 Alessia Trabacchi, all’esordio sulla distanza e nella categoria, chiude in 1’09”37.