Lo Ziano crolla a Fidenza ma resta in vetta

Cade la capolista, si avvicinano pericolosamente come un branco di squali Lugagnanese, Sporting Fiorenzuola e San Lazzaro. Cinque squadre in quattro punti con lo Ziano primo della classe, bloccato dal redivivo Fidenza (gol di Salsa). Nell’anticipo, lo Sporting si è accaparrato il secondo posto che è rimasto tale oggi, seppur in coabitazione con la Lugagnanese, vittoriosa a Monticelli. A un solo punto il San Lazzaro che ha violato il Curtoni di Borgonovo: Arata e Caravaggi, con un gol per tempo, hanno rifilato ai rossoblù la quinta sconfitta stagionale. Si ferma la striscia positiva della Junior Drago: la Pianellese si riscatta dopo il ko di Ziano e vince a San Giorgio con le reti di Caporali ed El Hamel. Brutte sconfitte per Alsenese e Sarmatese per mano di Fontanellatese e Arquatese. Dietro, la Sannazzarese questa volta evita il tracollo e il Vigolzone si limita al 2-0 firmato Dordoni e Costa.

Anche il San Giuseppe, in Seconda Categoria, limita il passivo con gli imbattibili Samurai, a segno con Gjorgjevski e il solito Bertani (sempre a –1 da Schiavi del BobbioPerino in classifica marcatori) nello 0-2 del “Cavanna”. Tutte vittoriose le prime della classe, emozionante il successo in rimonta della Virtus a Bettola nell’anticipo del sabato. Nel girone B, Menta lancia la mini-fuga del Cadeo in testa: successo fondamentale per i piacentini sul campo della big Viarolese e ora a tallonare gli uomini di Bertè c’è la Virtus Calerno, a un solo punto. Ko di misura per il Corte a Mezzani e per la Salicetese, tra le mura amiche, con il Busseto.

In Terza Categoria, goleada del Riverniviano: nel 6-1 rifilato ai giovani della Pontolliese, anche la tripletta dell’intramontabile Spelta. Gran risultato della Folgore: in via Pavia, travese ko per 3-1 con la doppietta del solito Davide Defaqz. In campo anche il girone B dopo la lunga pausa, vincono Gropparello e Omi Academy e prosegue l’inseguimento al Vigolo capolista che coinvolge anche il Vernasca, vittorioso sabato ad Alseno.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



