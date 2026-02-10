Lorenzo in sella tra lo Squalo e il Diablo

Un amico speciale. A Borghetto Lodigiano, il piacentino Lorenzo Milani ha pedalato al fianco del campione Vincenzo Nibali, tornato in sella per l'occasione nella gara organizzata dalla Sant'Angelo di Vittorio Ferrante sotto l'egida dell'Acsi Pavia. «Con Vincenzo - racconta Milani, giunto decimo nella classifica Veterani - siamo amici da quando correvamo da avversari nei dilettanti, poi il rapporto si è ulteriormente rinsaldato per motivi professionali». Lorenzo è responsabile direzione regionale Romagna Marche di Crédit Agricole, oltre a seguire il progetto ciclismo dell'azienza dove lo "Squalo" è brand ambassador.

Un nome, quello dell'istituto di credito, che è familiare nel mondo delle due ruote: «Siamo sponsor della maglia gialla al Tour de France con LCL (Le Crédit Lyonnais) - commenta Milani - e per anni Crédit Agricole ha avuto una squadra importante di ciclismo. Inoltre, da 4 anni siamo title sponsor delle grandi gare organizzate da Rcs, fatta eccezione per il Giro d'Italia».



A Borghetto Lodigiano è stata una vera e propria festa del ciclismo, impreziosita anche dalla presenza di un altro campionissimo del pedale come il "Diablo" Claudio Chiappucci: «Eravamo più di 200 - racconta Milani - tra cui alcuni appassionati venuti dalla Svizzera quando hanno saputo che ci sarebbe stato anche Nibali. Per amicizia ha accolto il mio invito a partecipare ed è tornato in sella dopo il ritiro, con massima serenità e senza nessuna velleità agonistica nella gara. Cosa mi ha detto? Che il livello amatoriale è sicuramente alto, abbiamo pedalato a più di 45 chilometri orari di media su un circuito lungo, con 108 chilometri di gara intensa».

La giornata tra Lorenzo e lo "Squalo" è terminata a tavola con una bella cena tipica piacentina: «Vincenzo - racconta Milani - adora i nostri primi: anolini, pisarei e tortelli formano il suo tris preferito».

A proposito di ciclismo di casa nostra, nella classifica Junior e Senior A e B, il Gs Podenzano ha piazzato Mirco Remondini e Gilberto Ferrari al quinto e all'ottavo posto; nel mezzo, il piacentino Luca Chiesa (MgKvis), sesto.