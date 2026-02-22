Lugagnanese e San Lazzaro frenano, lo Ziano resta in solitaria

Il rompicapo di Prima Categoria viaggia veloce verso la soluzione. Dopo settimane di bagarre in testa alla classifica, iniziano a delinearsi le reali gerarchie. Lo Ziano si è riportato in vetta grazie al successo nell'anticipo con la Sarmatese, ma il San Lazzaro punta al nuovo aggancio ai valtidonesi: l'ostacolo di giornata, sulla carta, è abbordabile con i ragazzi di Biolchi che se la vedranno con l'inguaiato Soragna. La Lugagnanese, ora seconda, riceve il Vigolzone, e in caso di successo si ritroverebbe nuovamente lassù in alto in solitaria. Obiettivo che è anche del Cade in Seconda Categoria: i ragazzi di Berté sono chiamati al successo nella sfida al San Leo per tornare a guidare la graduatoria che invece, nel girone A, ha un solo padrone. Il conto alla rovescia per la matematica promozione dei Samurai è già partito. In Terza Categoria, da segnalare l'inedito derby tra Atletico Pontolliese e Pontolliese Under 21.

La Lugagnanese non va oltre l’1-1 interno con il Vigolzone e così lo Ziano, vittorioso ieri nell’anticipo sulla Sarmatese, resta solo in vetta. Deludente pari interno anche per il San Lazzaro con il Soragna (bota risposta tra Testa e Monti), mentre risale la Borgonovese grazie ai gol di Lilla e Battini che infliggono all’Alsenese una sconfitta dolorosa. Bel successo dello Sporting Fiorenzuola sul campo del Fidenza (a segno Berté e Bonafè), mentre il risultato a sorpresa arriva da Pianello dove il San Lorenzo Monticelli ha conquistato la terza vittoria stagione che riaccende le speranze di playout.

Nel girone A di Seconda, consueta scorpacciata di gol per i Samurai (6-0 alla B.F.), a distanza siderale le inseguitrici Bobbio Perino e Virtus, a valanga su San Polo e Pro Villanova. In coda, pesante vittoria del Caorso sul campo della Pontolliese. Nel girone B, il Cadeo non va oltre il 3-3 con il San Leo e così la Viarolese Sissa resta in vetta a +1 sui piacentini. In Terza Categoria, nel girone A, il Santantonio risponde al Riverniviano e torna in vetta: per la matricola successo per 4-0 sul campo della Podenzanese e vantaggio di tre punti sulla seconda della classe.

