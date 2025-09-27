Magliette e zaini ai bambini per mettere ko il bullismo

"Ko al bullismo" da ora in poi avrà una propria “griffe”, con tanto di magliette e zaini che distribuirà nelle scuole agli studenti destinatari del suo nobile scopo. Un bel passo in avanti per il progetto di Natalia Coeva, realizzato grazie all'impegno di Acrobatic Fitness, che ancora una volta si è resa protagonista di un atto di generosità con l'iniziativa “Tutto questo è grazie a te oggi come allora...” che coinvolge i soci per opere di beneficenza a sostegno di diverse realtà piacentine. «Devo ringraziare Acrobatic e i suoi soci per il bellissimo regalo – le parole di Coeva – grazie a loro abbiamo ricevuto un contributo, integrato da altre donazioni da parte di Burzoni, Tecnoindustria, M Montaggi e Sire Carrozzeria, che ci ha permesso di realizzare mille magliette e altrettanti zaini da donare ai bambini coinvolti nel nostro progetto».

"Ko al bullismo" è l’iniziativa ideata dall'ex campionessa di kickboxing Natalia Coeva, in collaborazione con Aics Piacenza: «Il nostro obiettivo è insegnare il rispetto tra i più giovani – ha proseguito – con lo sport, in particolare la kickboxing, che fa da veicolo. Vogliamo partire con la nuova edizione, per questo chiediamo ulteriore sostegno alla cittadinanza, sul nostro sito ci sono informazioni e contatti per aiutarci».