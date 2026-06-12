Mandiraci, il futuro sarà al Galtasaray: addio Gas Sales Bluenergy

Efe Mandiraci nella prossima stagione indosserà la maglia del Galatasaray. Sembra ormai comopiuto il destino dello schiacciatore turco che dunque, dopo due stagioni ad alto livello, ha ceduto all’offerta faraonica del club di Istanbul. Nessuna ufficialità ancora, ma nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e le proposte di rinnovo presentate al giocatore dalla società della presidente Elisabetta Curti, il destino di Mandiraci è ormai scritto.

Nel comparto schiacciatori ora restano Bergamann e Gutierrez, oltre al giovanissimo Manuel Zlatanov che, dopo la positiva esperienza di Ravenna, potrebbe trovare spazio inatteso alla corte di coach Dante Boninfante.