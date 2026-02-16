Mazzaglia a Zona Calcio: «Vittoria per ripartire»

Dopo due sconfitte consecutive il Piacenza è ripartito e forse lo ha fatto nel modo più significativo, con un gol del suo “baby”.

È stato proprio lui, Giuseppe Mazzaglia, a sbloccare la gara in casa del Sasso Marconi: senza pensarci su troppo, destro al volo e pallone in buca d’angolo con una personalità che contrasta con la sua giovane età.

Doverosa quindi l’ospitata ieri sera a Zona Calcio su Telelibertà, dove ha parlato della sua prima stagione da “grande” e del momento della squadra.

Che emozione per il primo sigillo? «C’è stata un’incomprensione tra portiere e difensore, però ci ho provato e sono davvero contento. Poi sbloccarmi davanti a tantissimi tifosi, che ci seguono sempre nonostante il momento non proprio positivo, è stato speciale: siamo orgogliosi di essere rappresentati da loro. Questa vittoria era fondamentale per ripartire».

Nel prossimo turno si torna al Garilli per ospitare il Pro Palazzolo, inutile dire che serviranno altri 3 punti per alimentare la fiammella di speranza di conquistare il campionato: «Noi non molleremo mai fino alla fine - le parole di Mazzaglia - mancano dieci partite e faremo di tutto per vincerne il più possibile e a fare il massimo dei punti, poi vedremo dove saremo all’ultima giornata. Sarà una partita difficile contro il Palazzolo, lo sappiamo bene perché nella gara di andata ci avevano creato tanti problemi, ma in questo momento non guardiamo tanto a chi abbiamo davanti perché dobbiamo solamente farci trovare pronti ogni domenica. Per quanto mi riguarda sono felice di essere qui, in estate ho avuto diverse opportunità ma con la mia famiglia abbiamo deciso di optare per il Piacenza».

Settore giovanile nell’ambiziosissimo Como, che lo ha mandato in prestito a Piacenza: con che sogno? «Vincere il campionato con questa maglia».

Nell’ultima parte del programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e ben 47 gol trasmessi di 15 partite dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine fino alla Terza Categoria: ospiti in studio l’allenatore Fernando Brugnatelli e una delegazione del Gropparello, rappresentato dal direttore sportivo Riccardo Morsia, dal difensore Umberto Mignani e dal difensore Mattia Vettorato.