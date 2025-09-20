Nella bagarre della Sprint Race, Fornaroli va ancora a punti

FORMULA 2 Non c'e sosta pasquale per Leonardo Fornaroli, pilota piacentino di Formula 2 pronto per un week end lungo al volante della sua monoposto nel Gran Premio in Arabia Saudita, con la pista di Jeddah che ospitera il terzo appuntamento 2025 della categoria. Il classe 2004 dell'Invicta Racing si presenta al week end forte del primato in classifica, conquistato grazie al bottino dello scorso fine settimana in Bahrain propiziato dalla pole position, dal punticino in Sprint Race e dalla terza piazza domenicale nella Feature Race. In classifica generale, Fornaroli guida con 26 punti, a +1 sulla coppia Dunne-Browning, mentre quarto e Marti a quota 23; la top five e chiusa da Verschoor (21 punti), con tanto traffico dunque nelle prime posizioni. Il passo e molto buono - il commento di Leo in vista del Gran Premio in Arabia Saudita - la pista per me e totalmente nuova, e molto difficile; non ho particolari aspettative, pero come sempre cerchero di dare il massimo anche qui per ottenere un buon risultato. Si prospetta un week end non dico complicato,ma sicuramente impegnativo. Il fuso orario in Arabia Saudita e di un'ora avanti rispetto all'orologio italiano. L'agenda di Leonardo Fornaroli vedra domani (venerdi) le prove libere (dalle 11,55 alle 12,40 italiane) e le qualifiche alle 17 in Italia. Sempre seguendo il nostro orario, sabato la Sprint Race scattera alle 17, mentre domenica la Feature Race prendera il via alle 15,25. Nuove pagine tutte da scrivere, dunque, per il gioiello piacentino, che nella conferenza stampa post-Bahrain ha confermato di puntare nuovamente all'arma vincente del 2024 in Formula 3: la costanza di rendimento nell'arco della stagione. La pista di Jeddah misura 6 chilometri e 174 metri ed e stata battezzata dalla Formula 2 nel 2021. Nella Sprint Race di sabato, sono previsti 20 giri (poco piu di 123 chilometri), mentre 28 saranno le tornate della Feature Race domenicale (quasi 173 chilometri). Il record della pista appartiene a Felipe Drugovich,