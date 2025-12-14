Nella tana dei campioni d'Italia, la Gas Sales chiamata all'impresa

Due squadre che scoppiano di salute per un match che è diventato autentica classica della Superlega. La Gas Sales Bluenergy, in serie utile da sei gare e fresca di vittoria in Cev Cup, viaggia alla volta di Trento per sfidare i campioni d’Italia. Biancorossi che seguono la squadra di Lorenzetti in graduatoria a 3 lunghezze di distacco e che dunque hanno nel mirino un terzo posto che sarebbe ciliegina sulla torta per la prima, positiva, parte di stagione condotta dalla squadra di coach Boninfante. Via fissato alle 18, il sestetto iniziale dovrebbe ricalcare quello osservato all’opera nell’ultima vittoriosa trasferta di Cisterna.