Nibbiano pari in extremis, Agazzanese travolgente

Inizia con un mezzo passo falso il 2026 del Nibbiano&Valtidone, fermato per 1-1 sul campo del Salsomaggiore: decisivi i gol all'81' di Kadjo Konan e di Grasso su rigore all'89' per i piacentini, raggiunti in vetta dalla Vianese (3-1 sul campo del Campagnola).

Risale l'Agazzanese, che con la tripletta di Vai supera il Rolo e aggancia al terzo posto la Pontenurese, superata in casa per 2-1 dalla Fidentina Borgo San Donnino (la rete di Pellegrini non basta a recuperare la doppietta di Nocciolini). Buon pareggio della Bobbiese sul terreno del Brescello Picardo, mentre Corticella-Fiorenzuola (al pari di Calcio Zola-Real Formigine) non si è giocata per neve.

Il campo del Corticella innevato

ECCELLENZA

Risultati



Classifica

