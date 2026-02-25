Nibbiano-Vianese vale un pezzo di campionato

Al di là dei lungodegenti Bini e Giacomo Rossi (peraltro quest'ultimo vicino al rientro), Nibbiano a ranghi compatti per la sfida che vale una fetta di scudetto, questa sera alle 20.30 al campo Bertocchi contro la Vianese. Pure sulla sponda reggiana non si registrano defezioni e quindi sotto quest'aspetto si parte ad armi pari. Di fronte le due squadre con la differenza reti più ampia; quella di Rastelli forte di un + 37 (46 all'attivo e 9 al passivo), quella di Sarnelli a + 32 (45 fatti e 13 subiti). I due precedenti in stagione, tra andata in campionato e quarti regionali di Coppa, entrambi a favore di Jakimovski e compagni. A Viano la risolse Boccenti. Lo spauracchio principale ospite è senza dubbio il centravanti Bertetti, che con la doppietta realizzata domenica contro l'Arcetana ha consolidato la leadership tra i bomber a quota 15. Vaccari il vice cannoniere, con 8 centri. Ma anche il Nibbiano ha i suoi buoni assi nella manica.

Cadeo per il primato

Stasera recupero importante anche nel girone B di Seconda categoria, col Cadeo del duo Bertè-Milani che si gioca nel reggiano, a Castelnovo (20.30) contro il Levante l'opportunità, in caso di successo, di ritrovare la vetta in solitudine. Domani sera poi l'altro recupero tra Calerno e Football Club 70.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica

