Ora è ufficiale, l'Italia Chef si rinforza con l'ex Bakery Guaccio

L’Italia Chef Piacenza Basket Club si rinforza in vista del finale di stagione di Serie C: è ufficiale l'ingaggio dell’ala grande Angelo Guaccio. Classe 1998, Guaccio è nato a Rio de Janeiro ma si è trasferito in Italia già a 4 anni, iniziando a giocare con la formazione della Rari Nantes Bordighera per 2 stagioni, prima di passare nei settori giovanili di Loano e Battipaglia. Proprio a Battipaglia disputa i campionati Under 18 Eccellenza e Serie C Silver, in doppio tesseramento con la BCC Agropoli (in Serie A2). Dopo essersi guadagnato la chiamata di coach Capobianco al raduno della Nazionale Under 18, nel 2016/17 è a Reggio Calabria, ancora una volta in doppio tesseramento in A2 (giocando 18 partite con la Viola) ed in C Silver con la Scuola Basket Viola. Nella stagione 2017/2018 approda alla Bakery Piacenza con la quale conquista la promozione in Serie A2. Per l’annata 2018/2019, Guaccio passa alla Omnia Basket Pavia in Serie B, prima di intraprendere l’avventura con la maglia della Virtus Cassino. Nell’estate 2019 passa a Fabriano per poi chiudere la stagione con la maglia della JuVi Cremona. Dopo la stagione seguente con la maglia della Fortitudo Alessandria in Serie B, Guaccio decide di non continuare la sua esperienza nella pallacanestro 5v5, aprendosi al mondo dello streetball con cui nelle stagioni seguenti colleziona diversi piazzamenti di rilievo nelle maggiori tappe italiane oltre ad alcune partecipazioni ad eventi esteri. Nel 2024 arriva la chiamata di Fiorenzuola (Serie B Nazionale) dove rimane fino alla passata stagione prima di subire un grave infortunio al ginocchio. Guaccio ha svolto buona parte della riabilitazione al Piacenza Basket Club con cui ha ripreso ad allenarsi già da qualche mese. Vestirà la maglia numero 19 e sarà a disposizione di coach Vencato già dalla prossima trasferta a Vignola.