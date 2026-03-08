Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Orgoglio Bobbiese, fuga Gotico

Risultati e classifiche dall’Eccellenza alla Terza categoria

Redazione Online
|15 ore fa
Orgoglio Bobbiese, fuga Gotico
1 MIN DI LETTURA
Grande prova di orgoglio della Bobbiese, che nel campionato di Eccellenza supera nettamente la Fidentina Borgo San Donnino e si rilancia nella corsa alla salvezza diretta.
In Promozione, il Gotico Garibaldina si aggiudica con autorità il derby contro la Spes e prova una mini-fuga in vetta.
ECCELLENZA
Risultati

Classifica

PROMOZIONE
Risultati

Classifica

PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana