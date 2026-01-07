Orgoglio Farnesiana, Granelli e Livelli al top a Ostia

Anche quest’anno il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato alla prestigiosa “ CTR Games” competizione che si è tenuta presso il centro olimpico federale Fijlkam di Ostia (Roma). La competizione è basata su una gara a squadre Cadetti, Junior e Under 21 quadrangolare Fijlkam con la partecipazione della Nazionale italiana, della rappresentativa del Nord Italia, del Centro Italia e del Sud Italia.

L’Emilia Romagna pur essendo geograficamente al Nord è stata associata al Centro per questioni di equilibrio delle forze in campo e fra gli otto atleti convocati dell’Emilia Romagna anche le due piacentine del Karate Farnesiana, Gaia Granelli (Cadetta – 54 kg.) e Ginevra Livelli (Cadetta – 61 kg.). Le due giovani hanno contribuito fattivamente nella gara di altissimo livello. Gaia Granelli ha battuto la forte rappresentante del Sud Italia e Ginevra Livelli ha piegato un’atleta della Nazionale.

"Le due atlete hanno ricevuto i complimenti dal Comitato Regionale Fijlkam Emilia Romagna, sono state davvero molto brave" ha detto il maestro Gianlugi Boselli che, con Giorgio Livelli, Pier Paolo Cagnoni e Daniele Rillosi, si occupa del florido vivaio del club cittadino.