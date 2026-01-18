Ostacolo Fidentina, il Nibbiano non può concedersi altre pause

Ripartono anche Prima e Seconda Categoria, ci saranno le semifinali di Coppa Coni di Terza Categoria e, ovviamente, proseguirà la corsa dei campionati di Eccellenza e Promozione. Quadro quasi al completo per la nuova domenica del calcio dilettantistico che vivrà il suo piatto forte sul campo di Nibbiano, dove la squadra di Rastelli, sperando in un passo falso della Vianese, attuale capolista solitaria, se la vedrà con la temibile Fidentina. Dopo il deludente pari di Brescello del Fiorenzuola, i valtidonesi hanno l'opportunità di scavare un solco ancor più profondo con il valdardesi che rischiano di uscire di scena definitivamente dalla lotta per la promozione diretta.

In Promozione, al Levoni il Gotico prova a riaccendere i motori per tentare di sovvertire il dominio parmense nelle primissime posizioni: per i biancorossi, impegno sulla carta agevole con il Bibbiano San Polo.

In Prima, dopo il pareggio tra Sarmatese e Lugagnanese, tra le dieci squadre coinvolte nella incredibile battaglia per il vertice, oggi i riflettori saranno puntati sul campo di Ziano dove arriva l'agguerrita Arquatese. In campo anche la Seconda con la prima di ritorno, in terza alle 17, le due semifinali di Coppa Coni, Vigolo-Gropparello (al Puppo) e Vernasca-Alseno (al Levoni). Questo il programma completo.

