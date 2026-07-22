Paura alla Sei Giorni, spaventosa caduta per una ciclista ucraina
A Fiorenzuola è atterrato l'elisoccorso del 118 di Parma
Redazione Online
|34 minuti fa
Gravissimo incidente in gara alla Sei Giorni delle Rose di Fiorenzuola: una ciclista di nazionalità ucraina è rimasta vittima di una spaventosa caduta nel pieno della specialità della Corsa a Eliminazione. Un incidente che ha visto la giovane atleta restare agganciata alle bici di alcune rivali prima di terminare a terra sull'anello del velodromo Pavesi. Sul posto, immediati, sono scattati i soccorsi: da Parma è arrivato l'elicottero del 118. Momenti di grande apprensione, ma la ciclista non avrebbe perso conoscenza. A breve aggiornamenti.
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