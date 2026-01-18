Pazzo Nibbiano, ma risale in vetta. In Prima, Ziano solitario in testa

Partita pazza a Nibbiano ma la squadra di mister Rastelli è di nuovo in vetta, seppur in coabitazione con la Vianese. I valtidonesi hanno piegato con un incredibile 4-3 la Fidentina Borgo San Donnino al termine di un tourbillon di emozioni avviate da capitan Jakimovski al quale ha replicato Araldi in chiusura di primo tempo. Nella ripresa si è scatenato Nocciolini autore del gol dell'1-2 prima del pareggio grazie a un'autorete. Alcibiade ha siglato il gol del 3-2 ma l'ex Parma ha firmato a 5' dal termine un pari che sembrava ormai scritto. Ci ha pensato Lancellotti, un minuto più tardi, a griffare il definitivo 4-3 che vale il primato. Buon pareggio interno per la Pontenurese: nessun gol con il temibile Terre di Castelli e la squadra di Rizzelli resta nel cuore della zona playoff dove si registra la caduta inattesa dell'Agazzanese, sconfitta per 3-2 dal redivivo Corticella. A nulla sono valsi i gol di Caffara e Mastrototaro. Niente da fare per la Bobbiese, piegata per 2-0 sul campo dello Zola Predosa: i neroverdi restano in zona playout.

In Promozione, il Gotico non stecca al Levoni dove ha conquistato i tre punti con il Bibbiano: il gol di Rovelli vale il ritorno alla vittoria e il quarto posto a -4 dalla battistrada Montecchio che non è andata oltre il pari al Puppo. Formidabile la Spes Borgotrebbia, a segno con il rigore di Gazzola, ma che avrebbe meritato tanto di più rispetto al pari di prestigio.

In Prima Categoria, la capolista ora è lo Ziano: il successo firmato dal rigore di Bernini e dal gol di Jelec affossa l'Arquatese e consente ai valtidonesi di superare in vetta il sorprendente Junior Drago. Sale fortissimo lo Sporting Fiorenzuola che, nel big match, ha inflitto alla Borgonovese la quarta sconfitta stagionale: a segno Peluso e Inghilterra, Sartori per la Borgonovese.

In Seconda Categoria, parte a razzo nel girone di ritorno il Bobbio Perino, vittorioso sulla Virtus Piacenza per 3-2: Giunta e la doppietta di Cristian Ragalli valgono tre punti e il consolidamento del secondo posto alle spalle della Samurai. Da segnalare il secondo squillo stagionale del Gossolengo Pittolo, capace di espugnare Caorso, mattatore Bellocchio con una doppietta. Delusione nel girone B, dove il Cadeo non riesce ad accorciare le distanze dal primo posto e cade inopinatamente con il San Polo Parmense.

