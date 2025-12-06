Penalità e 17° posto per il campione del mondo Fornaroli

Sabato amaro per Leonardo Fornaroli nella Sprint Race di Abu Dhabi, Gran premio conclusivo di Formula 2 dove il pilota piacentino ha già vinto matematicamente con un fine settimana d'anticipo il titolo piloti. Dopo il terzo posto nelle qualifiche di venerdì , nella gara corta (che prevede l'inversione dei primi dieci tempi nella griglia di partenza, con il decimo che parte davanti a tutti e via via fino al migliore del venerdì in decima piazza) il campione nostrano non è riuscito a rimontare, chiudendo al traguardo all'undicesimo posto. Un piazzamento che successivamente si è trasformato in diciassettesima posizione per la penalizzazione comminata dai commissari di gara. L'infrazione riguarda un'uscita di pista del piacentino alla curva 6, "ottenendo un vantaggio duraturo in una battaglia con Richard Verschoor",recita la nota ufficiale della Formula 2.