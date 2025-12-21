Per i Bees arriva Montecatini, Assigeco e Bakery in trasferta
La squadra di coach Lottici nella tana della capolista Vicenza, biancorossi a San Vendemiano
Luca Ziliani
|21 minuti fa
Si chiude oggi il trittico ravvicinato delle tre piacentine in serie B nazionale maschile. In casa giocheranno solo i Fiorenzuola Bees (12 punti), in campo alle 18 al PalArquato contro la forte La T Tecnica Gema Montecatini (22), nel trio di inseguitrici della coppia di testa Vicenza-Vigevano a +2. I valdardesi cercheranno di riscattare i tre ko consecutivi non agevolati da un calendario tosto che ora prosegue in una sfida da grande ex per coach Marco Del Re. Domenica in viaggio in contemporanea, invece, per Assigeco e Bakery. I biancorossoblù di Simone Lottici, reduci dall'impresa casalinga contro Legnano, provano ad "ammazzare" un'altra capolista, Vicenza, fin qui imbattuta in casa. Voglia di riscatto, invece, per i biancorossi di Giorgio Salvemini, mercoledì battuti in casa da Fidenza in uno scontro caldo in chiave salvezza e ora chiamati a fermare la lanciatissima Rucker San Vendemiano dell'ex Federico Campanella (sette vittorie a fila).