Piace, D'Agostino addio e il club biancorosso punta a bomber Eusepi
Mister Franzini punterà sul 4-3-3 e non ci sarà spazio per il fantasista ex Taranto
Corrado Todeschi
|56 minuti fa
Umberto Eusepi
Nel Piacenza Calcio 2026/2027 non ci sarà spazio per Stefano D'Agostino. Queste sembrano le intenzioni del club biancorosso con mister Arnaldo Franzini convinto a tornare sul piano tattico sposato ad inizio stagione scorsa ma che mal si conciliava con le caratteristiche del fantasista ex Taranto. Il ds Leonardo Calistri sembra invece intenzionato a consegnare un tridente non male al tecnico di Veransca: con Mustacchio confermatissimo e il neo arrivato Marcello Sereni, è Umberto Eusepi il bomber che il Piacenza proverà a inserire nel motore. Non di primo pelo (37 anni), ma nell'ultimo campionato sempre presente o quasi con la Sambenedettese, in Serie C, e 9 reti messe a segno. Il servizio completo sul calciomercato del Piacenza e gli altri obiettivi su Libertà in edicola.
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