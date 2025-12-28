Piace, fatta per Manuzzi: l'annuncio a inizio 2026

Francesco Manuzzi è un giocatore del Piacenza Calcio. Non ci sono state sorprese sul fronte della trattativa di gennaio più attesa per il mercato biancorosso: il centravanti 31enne del Forlì sarà in città già nelle prossime ore. In attesa da Forlì del nulla osta per consentire all’attaccante di sostenere le sedute agli ordini di mister Arnaldo Franzini, dal 2 gennaio, arriverà l’ufficialità dell’operazione che condurrà Manuzzi in prestito al Piace per i prossimi sei mesi. Un arrivo provvidenziale anche alla luce dei problemi fisici che ancora stanno complicando i piani di Michele Trombetta e che potrebbero impedirgli di prender parte alla delicatissima trasferta di Desenzano, in programma il 4 gennaio del prossimo anno. La prima sfida dell’anno che sarà il via al girone di ritorno rappresenta uno dei test più attesi per verificare la solidità di una squadra ritrovata e che è reduce da ben cinque vittorie consecutive. Sarà dunque Manuzzi a guidare un Piacenza chiamato a ripetere quanto messo in atto nell’ultima parte del girone di andata: l'attaccante si inserisce in un reparto offensivo finito nel mirino dopo la primissima parte di campionato, poi però capace di trascinare grazie alla ritrovata verve di D’Agostino, autore addirittura di otto gol nelle ultime cinque uscite. Oltre 100 gol in carriera per Manuzzi, una garanzia in quarta serie dove, tra le altre, ha indossato le maglie di Sammaurese, Alcione e Ravenna. Con quest’ultima realtà, ha conquistato la Serie C, contribuendo con 13 gol prima dell’approdo al Forlì, altra neopromossa dalla D. Prima parte di campionato con poca fortuna e ancora contraddistinta da nessun gol, in casa Piace si punta sulla voglia di riscatto del classe 1994 , nativo di Cesena.