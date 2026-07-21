Piace, non solo Under: trattativa per riportare Saber in bianocorosso
A distanza di quasi dieci anni, si lavora pe le mezz'ala che spiccò il volo proprio da Piacenza
Redazione Online
|3 ore fa
Rosa quasi interamente completata per il Piacenza, all'appello mancano soltanto alcuni Under (obbligatoriamente in campo almeno in tre in Serie D) e un centrocampista che possa svolgere i compiti di mezz'ala di inserimento. Nelle ultime ore, è trapelata la notizia di un interessamento di via Gorra per l'italo-tunisino, oggi 30 anni, che mosse i primi passi della sua buna carriera (tra B e C) proprio al Piace. L'accordo con l'ex Carpi e Cesena potrebbe essere molto vicino e si tratterebbe di un ritorno a distanza di quasi dieci anni.
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