Piace, oggi è caccia a uno scudetto: l'Under 17 sfida il Grifone

Oggi è il gran giorno: a Bellaria Igea Marina, dalle 17, il Piacenza sfida i romani del Grifone in una gara che vale quale finale nazionale dei playoff del campionato Allievi Elite. La squadra di mister Marco Tornari (nella foto all'arrivo in Romagna) è stata protagonista di un percorso straordinario e ora va a caccia di uno scudetto storico. "Siamo orgogliosi di quanto hanno messo in atto questi ragazzi, qualunque sarà l'esito della gara" ha detto alla vigilia Francesco Guareschi, responsabile del vivaio biancorosso.