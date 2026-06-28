Piace, oggi è caccia a uno scudetto: l'Under 17 sfida il Grifone
A Bellaria Igea Marina, l'ultimo atto della stagione Allievi Elite di Marco Tornari
Redazione Online
|59 minuti fa
Oggi è il gran giorno: a Bellaria Igea Marina, dalle 17, il Piacenza sfida i romani del Grifone in una gara che vale quale finale nazionale dei playoff del campionato Allievi Elite. La squadra di mister Marco Tornari (nella foto all'arrivo in Romagna) è stata protagonista di un percorso straordinario e ora va a caccia di uno scudetto storico. "Siamo orgogliosi di quanto hanno messo in atto questi ragazzi, qualunque sarà l'esito della gara" ha detto alla vigilia Francesco Guareschi, responsabile del vivaio biancorosso.
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