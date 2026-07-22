Piace, primi tre test. C'è anche l'Inter Primavera
Oggi i biancorossi erano impegnati con le visite mediche
Redazione Online
|2 ore fa
Arnaldo Franzini e il vice Andrea Lussardi
Giornata di visite mediche oggi, mercoledì 22 luglio, per il Piacenza Calcio che si affaccia sulla stagione 2026/2027 che a breve, nella prima settimana di agosto, sarà delineata con la composizione dei gironi di Serie D. Biancorossi che, in attesa di conoscere le grandi rivali per la corsa alla Serie C (l'auspicio generale è quello di evitare l'agguerritissima Pistoiese), vedono già predisposto il piano dei test amichevoli.
I buoni uffici della prestigiosa new entry di via Gorra, l'ex a.d. dell'Inter Ernesto Paolillo (ora consigliere d'amministrazione del Piace), hanno fruttato un'amichevole con la Primavera nerazzurra. Impossibile trovare incastri che consentissero lo scontro co la prima squadra di Chiuvu che, come ogni big mondiale, vivrà un'estate di impegni e viaggi inconciliabili con amichevoli fuori programma.
La squadra di Franzini se la vedrà allora con gli uomini di Emiliano Bigica (l'ex calciatore del Bari è stato ingaggiato da pochi giorni) domenica 2 agosto al Garilli, con calcio d'inizio alle 18. Prima, mercoledì 29 luglio, l'esordio stagionale al cospetto di una rappresentativa (alle 18 presumibilmente al Bertocchi) e successivamente, il mercoledì 5 agosto alle 18, confronto con la Giana sul campo di Lugagnano.
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