Piacenza calcio, arriva Ferri per la difesa
Ufficiale l'ingaggio del centrale. L’ex Giana Erminio, Trento e anche Fiorenzuola ha firmato un contratto di un anno con opzione per quello successivo.
Corrado Todeschi
|2 ore fa
Luca Ferri
Mancava solo l’ufficializzazione che è arrivata oggi, martedì 7 luglio. Luca Ferri è un nuovo giocatore del Piacenza calcio. Il classe 1991 ex Fiorenzuola, è un centrale dotato di ottima tecnica e nell’ultima stagione ha militato nella Giana Erminio dopo l’esperienza di Trento. Dopo Milani e Ferri, ora l’obiettivo è Bakayoko del Desenzano. L’ex Fiorenzuola ha firmato un contratto di un anno con opzione per quello successivo.
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