Piacenza calcio, arriva Ferri per la difesa

Mancava solo l’ufficializzazione che è arrivata oggi, martedì 7 luglio. Luca Ferri è un nuovo giocatore del Piacenza calcio. Il classe 1991 ex Fiorenzuola, è un centrale dotato di ottima tecnica e nell’ultima stagione ha militato nella Giana Erminio dopo l’esperienza di Trento. Dopo Milani e Ferri, ora l’obiettivo è Bakayoko del Desenzano. L’ex Fiorenzuola ha firmato un contratto di un anno con opzione per quello successivo.