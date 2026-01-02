Piacenza, ufficiale Manuzzi: vestirà la 17

Il Piacenza calcio ha reso ufficiale l’arrivo dell’attaccante Francesco Manuzzi, che arriva in prestito dal Forlì e vestirà la maglia numero 17. Proprio il fatto che la società romagnola militi in Serie C ritardato il trasferimento, perché occorreva attendere l’apertura del mercato per i professionisti, nonostante tra il bomber e i biancorossi di mister Arnaldo Franzini l’accordo fosse già definito ormai da settimane. Prima di Natale sono stati limati anche gli ultimi dettaglio con il Forlì, che inizialmente non voleva lasciarlo partire in prestito, ma puntava a una cessione a titolo definitivo, con relativo indennizzo economico.

Alla fine, ha prevalso la volontà del giocatore, che ha scelto Piacenza rifiutando altre proposte, tra cui quella della Pistoiese.

Il 31enne nativo di Cesena si presenta con un biglietto da visita di oltre 100 gol in Serie D, anche se in questa stagione è ancora a secco. Lo scorso anno ha contribuito alla promozione in C del Ravenna con 15 reti (13 in campionato e 2 in Coppa Italia, peraltro vinta). Oggi il primo allenamento in biancorosso, domenica sarà disponibile per il big match sul campo del Desenzano.

Tutti guariti

Le buone notizie per mister Arnaldo Franzini arrivano anche dall’infermeria, che si è praticamente svuotata. L’ultimo a ricevere l’ok dallo staff medico per ricominciare ad allenarsi con il gruppo è stato Lorenzo Zaffalon, il giovane terzino sinistro alle prese per qualche settimana con uno strappo addominale. Stesso discorso per Michele Trombetta, che ha recuperato dal trauma alle costole che lo aveva tenuto fuori per una quindicina di giorni e che con l’arrivo di Manuzzi pare destinato a diventare un’alternativa di lusso per l’attacco. A posto anche Enrico Bertin, Michele Garnero e Luca Sbardella: Franz avrà solo l’imbarazzo della scelta domenica nel big match a Desenzano. E non è escluso che il ds Carlo Zerminiani possa pensare a qualche cessione.