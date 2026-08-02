Piacenza Young, un successo il camp a Folgaria

Si è conclusa sabato 1° agosto la sesta edizione del Piacenza Young Summer Camp, un appuntamento che anno dopo anno continua a crescere e a rappresentare uno dei momenti più significativi dell'attività estiva del progetto Piacenza Young. Per il quarto anno consecutivo la cornice è stata quella di Folgaria (TN).

Dal 26 luglio al 1° agosto, 83 ragazzi e ragazze hanno condiviso un'intensa settimana di basket, formazione e divertimento, accompagnati da uno staff composto da 16 persone tra allenatori, preparatori fisici e dirigenti.

Il programma ha alternato 15 ore complessive di allenamento, distribuite in 5 sedute tecniche mattutine, a 15 ore dedicate a gare, tornei e competizioni pomeridiane, sfruttando ben cinque campi da gioco che hanno permesso di organizzare attività continue e coinvolgenti.

Il percorso di Alta Qualificazione ha rappresentato un'opportunità di crescita tecnica ancora più approfondita, grazie all'introduzione di sessioni specifiche dedicate ai fondamentali individuali, alla tecnica di gioco e alla preparazione fisica, offrendo agli atleti un lavoro mirato e altamente formativo. Parallelamente, il Corso Basic ha permesso ai partecipanti di vivere un'esperienza completa attraverso allenamenti strutturati sui principali fondamentali della pallacanestro, in un contesto dinamico, stimolante e adatto a favorire l'apprendimento e il miglioramento individuale.

A guidare il lavoro sul campo è stato uno staff tecnico di altissimo profilo, coordinato dal responsabile tecnico Giorgio Salvemini e composto da sette allenatori di livello nazionale, affiancati da preparatori fisici e dirigenti che hanno garantito un'organizzazione puntuale e un'assistenza costante durante tutta la settimana.