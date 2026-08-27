Piazza Cavalli scatenata per il Piacenza Calcio

Festa Bianco Rossa da ricordare per il Piacenza Calcio. Dopo tanti anni la società di via Gorra è tornata in piazza Cavalli per la consueta manifestazione con tanto di presentazione delle squadre. Salotto buono di Piacenza completamente gremito per l'occasione, i tifosi hanno accolto con entusiasmo il mondo biancorosso dalle giovanili alla prima squadra. Grandi applausi per il nuovo socio Kirill Bosov, per mister Arnaldo Franzini e i suoi giocatori, gran finale con il video che ha svelato le nuove maglie.

Sul palco giocatori e dirigenti del Piacenza Calcio